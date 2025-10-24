Довели фанаты: Леонид Дзюник попал в больницу из-за Пугачевой

Попавший в больницу экс-директор «Тату» Леонид Дзюник рассказал, что ему угрожали фанаты Аллы Пугачевой. Из-за них у продюсера обострились проблемы с сердцем.

Как пояснил Дзюник Telegram-каналу Mash, ему начали поступать угрозы после нескольких комментариев о Примадонне. Неизвестные позвонили продюсеру и потребовали «перестать трепаться» о народной артистке. После слов: «Если ты не замолчишь — объясним, как это делается» Леониду стало плохо.

В итоге продюсеру потребовалась госпитализация из-за тахикардии. На днях ему сделали операцию на сердце. Дзюник находится в больнице в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что неизвестные напали на продюсера и избили его прямо на улице. Однако Леонид не подтвердил эту информацию. По всей видимости, угрозы были лишь словесными.

Напомним, в недавнем комментарии Дзюник сообщил, что Алла Пугачева обобрала Киркорова «как липку».