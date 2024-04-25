«Напоминает торт»: бывшая домработница Аллы Пугачевой рассказала о даче певицы на Истре

Бывшая домработница певицы Аллы Пугачевой Людмила Дороднова рассказала о даче артистки в Истре. Она сравнила ее с тортом.

Подробности узнал сайт PROZVEZD.

«Дача певицы на Истре напоминает элегантный торт. Все придумала сама Алла», - поделилась Дороднова.

Проектом занималась лично певица, вензель «АБП» придумала тоже она. Экс-помощница рассказала, что Примадонна хорошо рисует и даже дачу нарисовала сама.

«Окно в её комнате выходит на озеро», - продолжает Дороднова.

Она рассказала, что исполнительница любила, проснувшись, выходить на балкон, потом гуляла по саду и смотрела, все ли в порядке. На даче было много цветов и сирени разных сортов.

Дороднова сообщила, что Пугачева подняла дачу с нуля – первоначально на том месте были «заброшенный сарай и трава по пояс».

Помощница знает, что певица не любила отмечать свой день рождения – для нее главными праздниками являются Рождество и Новый год. Пугачева любит угощать гостей, а при наличии времени и желания готовит сама.

«Она стопроцентная женщина, хозяйка. Алла вообще домашний человек», - отметила Дороднова.

В свободное время исполнительница может часами разгадывать кроссворды, любит играть в нарды. Многие качества, говорит помощница, ей передались от матери, с которой певице очень повезло.

Ранее сообщалось, что Пугачева появилась на публике в новом парике.