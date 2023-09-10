Напоминает собачку: Виктория Боня накинулась с оскорблениями на Ксению Бородину

Виктория Боня сравнила Ксению Бородину с собакой после критики пластики лица, об этом она заявила у себя в соцсетях.

Ранее Бородина прокомментировала результаты пластической операции Бони в своем Telegram-канале. По мнению телеведущей, рекламировать медицинские услуги блогерам не стоит.

«Когда публичные люди делают себе операцию за операцией, хотя бы хештег ставили, не повторяйте за мной, я просто все никак не могу принять свое тело. Зачем вообще выставлять операции? Это все настолько индивидуально», — рассказала она.

Мимо этого высказывания не могла пройти Виктория Боня, которая приняла сообщение на свой счет. Блогерша назвала Бородину «рекламщиком барахла и ширпотреба» и напомнила о том, что телеведущая и сама когда-то «перешила свой нос, сделала грудь, зубы и многое другое».

«Бородина мне напоминает эту собачку, которая лает на больших собак только с безопасного расстояния, а когда подходишь поближе или оказываешься с ней в одном пространстве, то она молча смотрит в другую сторону», — заявила Боня.

Отдельно блогерша подчеркнула, что не делала ни одной рекламы с пластическими хирургами, так как никто из них не нуждается в этом.

Ранее мы писали о том, что Ксения Собчак высмеяла результаты пластической операции Виктории Бони.