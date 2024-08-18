«Наполнилась новыми силами»: Алсу объявила о возвращении к работе после развода с Яном Абрамовым

В конце мая певица Алсу объявила о разводе с бизнесменом Яном Абрамовым после 18 лет брака. По слухам, причиной разрыва стали измены предпринимателя. Артистка нашла в себе силы двигаться дальше, возобновила карьеру и стала чаще делиться в Сети свежими фото. Недавно знаменитость опубликовала новую серию кадров на закате в отпуске и заявила о возвращении к работе.

На снимках Алсу предстала в черном шелковом костюме из топа без рукавов и шорт. Певица дополнила образ украшениями и собрала волосы. Артистка позировала на закате и выглядела отдохнувшей.

«Зарядилась солнечной энергией, наполнилась новыми силами и вдохновением! Жду встречи с вами, чешутся ручки поскорее приступить к работе! Скоро новые песни, интересные коллаборации и проекты. Спасибо всем огромное за невероятную поддержку и добрые слова», — написала Алсу, обратившись к поклонникам.

Пользователи Сети поддержали вернувшуюся к работе знаменитость и оценили ее преображение после развода.

«Вы невероятно красивая», «Успехов Вам, Алсу, и большой любви!», «Яркая, женственная, милая», «Какая же Вы красавица, на Вас просто невозможно смотреть без восхищения», — пишут в комментариях.

Напомним, Алсу состояла в браке с Яном Абрамовым с 2006 года, у них трое детей, но в конце мая этого года певица неожиданно подала на развод. Причина разрыва не разглашается, однако, как утверждали источники, близкие к семье, бизнесмен постоянно изменял знаменитости, а одной из предполагаемых разлучниц пары назвали Анастасию Решетову. Позднее артистка подтвердила причастность модели к этому, назвав ее «девушкой с низкой социальной ответственностью».

Ранее сообщалось о том, что продюсер Сергей Дворцов раскрыл новые гонорары Алсу после развода.