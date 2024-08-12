«Развод сыграл в плюс»: продюсер раскрыл новые гонорары Алсу после расставания с мужем

Продюсер Дворцов заявил, что Алсу после развода подняла гонорар до 7 млн рублей. Об этом он рассказал «Страстям».

Продюсер Сергей Дворцов подтвердил информацию инсайдеров, которые утверждали, что спрос на выступления Алсу возрос после развода с Яном Абрамовым. По словам эксперта, расставание певицы с бизнесменом пошло на пользу ее карьеры.

«Хайп и шумиха делают рейтинг. Соответственно, повышаются гонорары. Ей развод сыграл в плюс — очень часто звезды нашего шоу-бизнеса делают разводы или бракосочетания с целью добиться как можно большего количества заказов», — рассказал он.

Говоря о гонорарах, Дворцов предположил, что сейчас певица зарабатывает гораздо больше, чем год назад.

«Уверен, что сейчас она подняла гонорары до 5, 6 или 7 миллионов рублей. А может и до и 9 миллионов. Она сейчас выступает на частных корпоративах, закрытых вечеринках и светских тусовках», — добавил он.

Ранее мы писали о том, что Алсу отговаривали от брака с Яном Абрамовым.