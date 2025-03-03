«Наплевать на них. Никто им не подаст руки»: актер Александр Михайлов высказался о предавших Россию артистах

Звезда фильма «Любовь и голуби» Александр Михайлов резко высказался об уехавших из России артистах. В беседе с «Абзацем» актер назвал предавших страну знаменитостей «изгоями» и заявил, что «им никто не подаст руки».

Недавно стало известно, что США планируют депортировать более миллиона мигрантов в рамках ускоренной процедуры. Среди них могут оказаться и артисты, получившие известность в России, но затем отвернувшиеся от нее. По мнению Александра Михайлова, предателей страны в случае возвращения ждет «забвение» и безработица. Народный артист РСФСР отметил, что эмигрантам не стоит рассчитывать на помощь со стороны соотечественников.

«Наплевать на них. Есть такое выражение: „Человек без Родины всегда одинок, одинок в счастье и забвении“. Россия способна прощать — они смогут вернуться. Но они выбрали путь изгоев, и он для них не закончится. Никто им не поможет и не подаст руки. Есть у Толстого выражение: „Предательство — это все равно что обломали руки. Простить можно, а обнять не получится, нет сил“», — заявил Александр Михайлов.

Актер добавил, что и сам намерен бойкотировать любые контакты с высланными на Родину знаменитостями.

Ранее мы писали о том, что звезда фильма «Маленькая Вера» Юрий Назаров высказался об эмигранте Дмитрии Назарове, оскорбляющем россиян. Актер назвал коллегу «недочеловеком» и заявил, что ему «стыдно» за него.