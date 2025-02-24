«Наплевать на мнение россиян!»: Яна Поплавская ответила на обвинения Отара Кушанашвили в «отмене» Лолиты

Яна Поплавская возмутилась обвинениями Отара Кушанашвили в срыве концертов Лолиты в России. В своем Telegram-канале звезда фильма «Про Красную Шапочку» опровергла свою причастность к «отмене» певицы, сославшись на мнение «миллионов россиян».

Уже больше года концерты Лолиты отменяют, ее также не зовут на телевидение и не приглашают выступать на конкурсах и фестивалях. По мнению телеведущего Отара Кушанашвили, певицу «отменили» в том числе из-за жалоб общественников «во главе с Яной Поплавской». В ответ на обвинения актриса заявила, что разочаровалась в мужчине, который некогда называл ее «другом». Артистка, критиковавшая Лолиту за скандальное поведение, дала понять, что с ее мнением согласны многие россияне.

В личном блоге звезда фильма «Про Красную Шапочку» опубликовала комментарий своей подписчицы, вставшей на ее защиту и осудившей Отара Кушанашвили за обвинения в адрес актрисы.

«Да ненавижу я твою Милявскую!!! И все мои знакомые и родственники ее ненавидят!!! Как вам всем еще это объяснить? Причем тут Поплавская? Отар пусть мне напишет, я ему расскажу, что не могу смотреть телевизор, тошнит от Фили, Лолиты и многих других, оккупировавших ТВ», — высказалась женщина.

Яна Поплавская отметила, что подобных комментариев «уже набралось несколько тысяч». Однако, по словам артистки, власти «действуют в интересах» певицы, игнорируя позицию граждан.

«А посмотреть другие паблики? Спросить мнение людей. Да зачем, они лучше будут действовать в интересах Милявской, на мнение миллионов россиян им наплевать!» — заявила Яна Поплавская.

Напомним, в 2023 году Лолита оказалась в центре скандала после посещения «голой» вечеринки Насти Ивлеевой. Теперь концерты певицы стали массово отменять по России. Размышляя об этом, Яна Поплавская осудила скандальное поведение артистки на концертах, когда она исполняла песни иноагентов, оголялась, «орала матом» и «ползала на голых вечеринках».

Ранее сообщалось о том, что Лолита назвала Яну Поплавскую «псевдопатриотом».