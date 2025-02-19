«Наплевать и растереть»: актриса Будина предложила отказаться от участия России в «Оскаре»

Актриса Ольга Будина предложила отказаться от участия России в «Оскаре». Об этом сообщает Kp.ru.

3 марта состоится вручение премии «Оскар», на которой впервые за долгие годы награду может получить российский актер Юра Борисов. Однако, по мнению актрисы Ольги Будиной, нашей стране не стоит принимать участия в подобных конкурсах.

«Нам нужно отказаться от участия в номинации на „Оскар“. На Западе другая идеология. Мы не можем в нашей новой идеологии ехать по старой колее. Мы не можем принимать участие в соискании „Оскара“. Для нас эта премия не имеет никакой художественной ценности. Нам на „Оскар“ наплевать и растереть», — заявила она.

Будина также предложила не возвращаться России и на другие иностранные мероприятия, включая Олимпийские игры.

«В сегодняшней нашей жизни не может быть ни „Оскара“, ни „Евровидения“, ни Олимпиады. Мы должны свои конкурсы поводить. А мы продолжаем нюхать ромашки и чесать в затылке, в то время, как в нас летят „Грады“», — добавила она.

До этого Будина периодически делала неоднозначные высказывания. Так, она называла героя фильма «Чебурашка» андроидом и усмотрела в картине пропаганду «западных ценностей».

Ранее мы писали о том, что актриса Ольга Будина раскритиковала деятельность «Ельцин-центра».