Напившаяся шампанским Волочкова раскрыла свадьбу 17-летней дочери

Анастасия Волочкова, принимавшая участие в шоу «АЛЕНА БЛИН ПО!#%&ИМ», опрокинула пару бокалов шампанского. Лёгкое настроение позволило балерине выдать секреты своей 17-летней дочери.

Речь идет о том, что у Ариадны есть возлюбленный — некий 23-летний Евгений. Волочкова призналась, что ее такая же сильная влюбленность случилась в 19 лет, но мать была против из-за начинающейся карьеры балерины.

Артистка отметила, что не будет влезать в отношения дочери с ее избранником. Девушка хочет выйти замуж, а Волочкова поддержит и отпустит Ариадну.

Ранее мы писали, что Волочкова рассказала о новом мужчине после Мальдив, который получил доступ к ее телу.