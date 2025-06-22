Написали коллективную жалобу: Стас Намин перегородил проезд жителям элитного дома

В Москве жители элитного дома на Якиманке обвинили рок-музыканта Стаса Намина (настоящее имя — Анастас Микоян) в создании препятствий для выезда со двора. В отношении артиста составили коллективную жалобу.

Как сообщает Telegram-канал Mash, певец является руководителем ТСЖ, которое обслуживает клубный дом на Большой Якиманке. Теперь около здания со всех сторон стоят шлагбаумы, остался лишь один выезд — на Садовое кольцо.

Согласно документам все законно: межевание провели, разрешения получили. Но проезд стал тупиком для жителей соседних домов. Им приходиться по 20−30 минут искать выезд, а если Садовое кольцо перекрыто, они остаются заблокированы.

Жители соседних домов написали коллективную жалобу с просьбой вернуть проезд. Под ней поставили подпись более 200 человек.

Ранее Стас Намин рассказал о судебном иске, который против него подали бывшие участники группы «Парк Горького». Музыканты хотели отсудить авторские права на старую версию логотипа коллектива, созданную в 1992 году.