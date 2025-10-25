«Написали, что я умерла, и вся Россия в трауре»: Клара Новикова возмутилась слухами о своем состоянии

Звезда юмористической передачи «Аншлаг» Клара Новикова ответила на распространившиеся в Сети слухи о своей смерти. В беседе с mk.ru актриса возмутилась грязными сплетнями и призналась, что уже не обращает внимания на негатив.

Недавно в Сети появилась информация об ухудшении состояния Клары Новиковой. Сообщалось, что 78-летней артистке потребовалась помощь врачей из-за обострившихся проблем с сердцем. В окружении юмористки поверили слухам и забеспокоились за нее.

«Мне позвонила подруга из Америки. Оказалось, что в Интернете написали, что я умерла, и вся Россия в трауре. Она так осторожно спрашивала у меня: „Кларуша, это ты?“ Это же ужас! Как же так можно?! Хорошо, что я посмеюсь и забуду. Потому что я уже привыкла. Но люди-то верят!» — возмутилась Клара Новикова.

В ответ на информацию о проблемах со здоровьем звезда «Аншлага» заявила: ее «уже столько раз хоронили», что она уже не реагирует на ложь в Сети. Клара Новикова опровергла слухи и заверила, что «никуда не обращалась», у нее лишь поднялось давление. Сейчас же, по словам юмористки, с ней все в порядке. Актриса также возмутилась сообщениями о том, что она находится в доме престарелых. Свое «исчезновение» с экранов артистка объясняла отсутствием юмористических программ.

«Какие-то завистники распускают слухи, что я пропала. И Интернет еще разнузданный — там пишут все что угодно, не щадя никого. Я просто не появляюсь в том пространстве, где меня привыкли видеть. Юмористических программ сейчас нет, поэтому живу своей жизнью. Никому никаких интервью не даю. Но я играю свои спектакли, даю сольные концерты, бываю на гастролях. Причем всегда играю в переполненных залах…» — заявляла актриса.

Ранее Клара Новикова поддержала журналистку Маргариту Симоньян, которая борется с раком: «У меня все это было. Я понимаю, через что ей придется пройти».