«Я понимаю, через что ей придется пройти»: победившая рак груди Клара Новикова о болезни Симоньян

Победившая рак груди Клара Новикова высказалась о болезни Маргариты Симоньян. Артистка эстрады в беседе с VOICE призналась, что понимает весь предстоящий путь телеведущей.

Недавно главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала о тяжелой операции, которую перенесла. Она сообщила, что находится «в руках Господа» и не боится смерти, поблагодарив поклонников за молитвы и поддержку.

Журналистка не озвучивала свой диагноз, но по намекам пользователи Сети предположили, что у нее рак груди.

Клара Новикова призналась, что ей не хочется вспоминать то время, но она хорошо осознает тяжесть испытаний, ожидающих Симоньян.

«У меня это всё было очень давно. Я понимаю Маргариту, понимаю, через что ей придется пройти», — отметила артистка.

При этом Новикова пояснила, что не считает нужным обращаться к Симоньян со словами поддержки лично, поскольку они не являются близкими подругами.

Юмористка рассказывала, что победила болезнь с помощью позитивного настроя.

«Профессор, который меня оперировал, сказал: "Как только сможешь встать, иди в храм и большую свечу поставь. Я не знаю, как всё сложится. Но знаю, что каждый день в медицине происходят открытия, изобретаются лекарства, которые продлят жизнь человеку". Вот с этим я живу», — делилась звезда.

Рядом с Кларой был ее муж Юрий Зерчанинов, супруг же Маргариты, режиссер Тигран Кеосаян, с декабря прошлого года находится в коме.

Ранее Олег Рой заявил, что Симоньян заболела из-за находящегося в коме Кеосаяна.