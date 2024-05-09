«Написала, что это шокирует»: Максим Виторган вспомнил об отказе Полины Гагариной участвовать в его марафоне

Актер Максим Виторган в День Победы рассказал в соцсетях, что несколько лет назад вместе с коллегой Юлией Пересильд придумал и организовал марафон, в рамках которого в прямом эфире артисты читали отрывки из книги «У войны не женское лицо». Только один человек, по его словам, отказался участвовать – это певица Полина Гагарина.

Виторган поделился: «Единственным человеком, отказавшимся тогда участвовать, была Полина Гагарина. Она прочитала пару отрывков воспоминаний из этой книги, которые я ей прислал, и написала мне, что «это шокирует. Это не мое. Давайте лучше почитаем письма фронтовиков».

По словам актера, это произошло 4 года назад. После марафона участники «встретились» в общем чате и всем казалось, что они «сделали что-то правильное и нужное». Виторган поблагодарил актрис Анну Чиповскую, Елизавету Боярскую, Дарью Мороз и других.

Ранее сообщалось, что дочь актера снялась в израильском сериале и захотела обосноваться в этой стране.