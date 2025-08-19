Написал отказ от лечения: Борис Щербаков не захотел оставаться в больнице после операции

Народный артист России Борис Щербаков после срочной операции по замене тазобедренного сустава отказался пройти курс восстановления в больнице и уехал домой.

Как пишет Telegram-канал Mash, 75-летний актер оказался на хирургическом столе 12 августа, а уже 18 августа написал заявление об отказе от продолжения лечения в стационаре.

Врачи научили Щербакова пользоваться костылями и ходунками, после чего отпустили домой. Теперь актеру нужно минимум месяц передвигаться с помощью опоры, чтобы восстановить подвижность.

Напомним, 24 июля Борис Щербаков упал на даче и ударился бедром. Его госпитализировали, а через два дня выписали. Он ходил с костылями, но 11 августа снова упал дома, после чего ему потребовалась операция.

Ранее сообщалось, что после замены тазобедренного сустава у актера случился сбой в работе сердца: до критически низкой отметки упал пульс, после чего он потерял сознание. Врачи настоятельно рекомендовали установить кардиостимулятор, но Борис Васильевич отказался.