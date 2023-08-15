«Надолго не хватит»: психолог объяснила, почему Анжелика Варум прощает измены Леонида Агутина

Леонид Агутин и Анжелика Варум вместе более 20 лет. За долгое время артисты сумели не только стать счастливыми родителями, но и преодолеть кризисы в отношениях. Вот почему для многих их брак считается эталонным. В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» психолог Инна Мирная раскрыла секрет крепкого союза знаменитостей.

Супруги признаются, что их вкусы во многом совпадают: «от любимых книг, музыки и фильмов до банального омлета». Однако эксперт убеждена, что на одной схожести интересов брак долго не протянет.