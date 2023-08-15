«Надолго не хватит»: психолог объяснила, почему Анжелика Варум прощает измены Леонида Агутина
Психолог Мирная объяснила, почему Анжелика Варум прощает измены Леонида Агутина.
© Starface.ru
Леонид Агутин и Анжелика Варум вместе более 20 лет. За долгое время артисты сумели не только стать счастливыми родителями, но и преодолеть кризисы в отношениях. Вот почему для многих их брак считается эталонным. В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» психолог Инна Мирная раскрыла секрет крепкого союза знаменитостей.
Супруги признаются, что их вкусы во многом совпадают: «от любимых книг, музыки и фильмов до банального омлета». Однако эксперт убеждена, что на одной схожести интересов брак долго не протянет.
«Это важный фундамент для отношений, но надолго его не хватит. Ведь даже самые «совпадающие» люди рано или поздно сталкиваются с кризисами и конфликтами», — пояснила психолог.
Инна Мирная
Психолог
Так случилось и у наших героев. В одном интервью Варум рассказала, что в начале отношений с Агутиным ей приходилось идти на уступки и искать компромиссные решения. По мнению Инны, это — важная деталь, показывающая женскую мудрость певицы. Она научилась не только договариваться с мужем, но и идти на уступки.
«В этом умении свою роль сыграл ярко выраженный истерический тип личности Анжелики. При таком складе характера женщина всеми способами показывает: «Лучше меня ты не найдешь. Я сделаю всё, чтобы нам было комфортно вместе». Часто это приводит к тому, что она действительно становится для партнёра незаменимой. В этот момент наступает псевдопатриарахт: мужчине кажется, что он главный, но женщина давно уже правит балом», — высказалась эксперт.
Инна Мирная
Психолог
Поговаривают, за 20 лет брака музыкант неоднократно изменял своей возлюбленной. Если это действительно так, то возникает вопрос, почему Варум простила мужа и приняла его обратно.
«Дело в том, что понятие верности всегда определяется внутри пары. Возможно, для Анжелики намного важнее духовная близость, а секс играет второстепенную роль. Это опять же про её умение и желание договариваться. Мы можем только догадываться, какие у них в семье правила», — считает Инна.
Инна Мирная
Психолог
Кроме того, психолог отметила, что у звездной пары до сих пор есть взаимное притяжение. Об этом артисты нередко рассказывают в своих интервью.
«Очень важно поддерживать искру в отношениях, если хотите жить долго и счастливо. Равнодушие и быт убивают брак. Помните об этом: ходите на свидания, занимайтесь любовью», — резюмировала специалист.
Инна Мирная
Психолог