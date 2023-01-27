Напали со всех сторон: хвастовство сумкой за 950 тысяч навлекло на Ольгу Бузову неприятности

Недавно поющая телеведущая Ольга Бузова отмечала день рождения. На праздник ей преподнесли много дорогих подарков, которые артистка уже обозревала в Сети. Однако сюрпризы не закончились, и сегодня блогер показала новую сумку люксового бренда Hermes, в которую влюбилась. Однако не все пользователи разделили ее восторг.

Неизвестно, был подарен Ольге аксессуар или же она сама его купила, но обошелся он в круглую сумму. На официальном сайте изделие из натуральной телячьей кожи со вставками кожи крокодила стоит 13 732 доллара, а это примерно 950 тысяч рублей. Бузова написала на своей странице, что ждет весны, чтобы уже носить «эту малышку», но хейтеры пожелали ей оставить сумку лежать в коробке и не доставать.