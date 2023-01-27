Напали со всех сторон: хвастовство сумкой за 950 тысяч навлекло на Ольгу Бузову неприятности
Ольгу Бузову раскритиковали в Сети за сумку из натуральной кожи стоимостью 950 тысяч рублей.
Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Недавно поющая телеведущая Ольга Бузова отмечала день рождения. На праздник ей преподнесли много дорогих подарков, которые артистка уже обозревала в Сети. Однако сюрпризы не закончились, и сегодня блогер показала новую сумку люксового бренда Hermes, в которую влюбилась. Однако не все пользователи разделили ее восторг.
Неизвестно, был подарен Ольге аксессуар или же она сама его купила, но обошелся он в круглую сумму. На официальном сайте изделие из натуральной телячьей кожи со вставками кожи крокодила стоит 13 732 доллара, а это примерно 950 тысяч рублей. Бузова написала на своей странице, что ждет весны, чтобы уже носить «эту малышку», но хейтеры пожелали ей оставить сумку лежать в коробке и не доставать.
Новая сумка Ольги Бузовой
Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
По мнению критиков в Сети, кожаная любимица Ольги безвкусная и старомодная. Они писали, что телеведущая купила ее на рынке «Садовод» и еще переплатила за «пятна на мешочке». «Выглядит дешево», «Жуть», «Барахольщица», - и это малая часть того, что написали Бузовой под постом, нападая на нее со всех сторон.
К слову, перед днем рождения Ольга хвасталась бриллиантовыми серьгами, который ей подарил тайный поклонник. Сколько стоило ювелирное изделие, читайте в этой статье.