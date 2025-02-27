«Наняли неграмотных исполнителей»: раскрыт истинный мотив убийства Владислава Листьева

Журналист Евгений Додолев заявил, что организаторы покушения на телеведущего Владислава Листьева не планировали его убивать. По его словам, медиаменеджера хотели припугнуть, так как он задавал слишком много вопросов.

«Задача заключалась в том, чтобы его ранили в подъезде. Однако наняли неграмотных исполнителей, как это часто бывает. Задание было просто вывести Листьева из игры, а не убивать», - выразил уверенность Додолев в беседе с NEWS.ru.

Он также отметил, что кроме олигарха Бориса Березовского у Листьева было много врагов даже внутри телекомпании ОРТ, которую он возглавил. Журналист, по словам Додолева, якобы знал о коррумпированности на канале и намеревался навести там порядок, а также отменил премии.

«Листьев стал занозой для многих в конце 1994 года. После того как его назначили гендиректором ОРТ, он на общем собрании уволил половину сотрудников», — добавил Додолев.

Напомним, Владислав Листьев был убит 1 марта 1995 года в подъезде дома на Новокузнецкой улице в Москве. Преступление осталось нераскрытым.

Ранее певец и композитор Юрий Лоза заявил, что знает заказчиков убийства Владислава Листьева. По словам исполнителя хита «Плот», журналиста убили «финансовые воротилы» тогдашнего телевидения, за то, что он хотел на заработанные от рекламы деньги создавать авторские оригинальные телепередачи и отказаться от программ, сделанных по западным лицензиям.