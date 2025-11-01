«Намного круче»: почему Владимир Пресняков женился во второй раз на Подольской

Композитор Владимир Пресняков впервые с 1991 выпустил полноформатный альбом «Счастливчик». Артист признался, что на многие песни его вдохновила любовь к жене Наталье Подольской.

Пресняков не скрывает, что альбом отражает его состояние в текущий момент: композитор в чем-то чувствует себя счастливчиком. В него вошла и совместная песня, записанная вместе с Натальей Подольской. Композитор признается, что совместная работа с женой приносит ему удовольствие, а любовь вдохновляет на новые творческие свершения.

«Мы это очень любим. Прямо нам нравится. Я обожаю, как она поет. Я ее очень люблю», — рассказал артист в шоу «Кстати».

Ведущие программы поздравили Владимира и Наталью со второй свадьбой в честь 15-летия брака. По словам Преснякова, второе торжество было «намного круче, потому что это осознаннее».

Исполнитель хита «Зурбаган» женился на Наталье Подольской в 2010 году. Пара воспитывает двух сыновей — 10-летнего Артемия и пятилетнего Ивана.

Ранее Владимир Пресняков признался, что каждый день балует Подольскую подарками. Артист считает важным сохранять романтику в браке.