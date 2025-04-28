Намерен взыскать более 10 млн: Филипп Киркоров судится с бизнесменом из Санкт-Петербурга из-за пола

Певец Филипп Киркоров судится с петербургским бизнесменом и намерен взыскать с него более 10 млн рублей. Об этом 78.ru рассказали в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Выяснилось, что Филипп Киркоров обратился в компанию со специальным заказом — сделать в квартире полы из натурального камня. Однако исполнитель хита «Жестокая любовь» остался недоволен итогом работы: как утверждает артист, ему привезли бракованные материалы, а монтаж произвели с нарушением строительных норм. В результате на готовом каменном полу явно видны трещины и сколы.

Теперь певец хочет взыскать с предпринимателя из Санкт-Петербурга около 11 млн рублей неустоек и убытков. Примечательно, что это уже не первые судебные разбирательства Филиппа Киркорова и бизнесмена. Тогда мужчина проиграл дело, суд взыскал с него почти 1 млн рублей неустойки и штрафов.

Также сообщается, что предприниматель, чье имя не разглашается, на своем сайте с гордостью говорит о том, что за его услугами обращаются знаменитости.

«Российский певец Филипп Киркоров выбрал нашу компанию для отделки своей квартиры натуральным камнем. Мы гордимся, что наш труд и качество материалов привлекают внимание знаменитостей, и с радостью создали стильный и элегантный интерьер для легендарного артиста», — пишет бизнесмен.

Ранее сообщалось о том, что Филиппа Киркорова заметили в суде Санкт-Петербурга. На вопрос СМИ о том, как прошло заседание, артист ответил кратко: «Никак».