Филиппа Киркорова заметили в суде Санкт-Петербурга. Об этом сообщает mk.ru.

Певец Филипп Киркоров посетил Калининский районный суд Санкт-Петербурга. Артист был в сопровождении директора и своего адвоката. При этом общаться с журналистами певец не стал, а после выхода из здания на вопрос представителя прессы о том, как прошло заседание, ответил «никак».

Журналисты предположили, что Киркоров мог приехать на судебное разбирательство, связанное с вопросом ремонта недвижимости. Ответчиком по делу является ИП, занимающееся производством хозяйственных и керамических изделий, а также ремонтом мебели.

Ранее Киркоров уже судился со строителями - в декабре 2024 года он подавал в суд на гендиректора компании «РБ Хауз» с требованием выплатить 2,6 миллиона рублей.

Ранее мы писали о том, что артист Филипп Киркоров анонсировал песню, посвященную Ленинграду.