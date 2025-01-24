Намекнула в своих соцсетях: певица Глюкоза уехала из России

Исполнительница Наталья Чистякова-Ионова, известная как Глюкоза, после череды скандалов уехала из России. Об этом пишут СМИ со ссылкой на соцсети звезды.

В декабре прошлого года Глюкоза попала в скандал, связанный с «голой» вечеринкой. После этого исполнительница оказалась в центре еще одной критической ситуации: ее обвинили в употреблении наркотиков перед концертом.

Вероятно, все эти истории вынудили артистку на время покинуть родину. На своей странице в соцсети Глюкоза опубликовала новый пост. Она выложила несколько фотографий, на которых она предстала перед подписчиками с необычным макияжем и в белом парике с челкой.

СМИ предположили, что, судя по антуражу, снимки были сделаны в Японии. Звезда могла отправиться в заграничное путешествие с семьей.

Ранее Глюкоза заявила, что минувший год был для нее очень тяжелым. Из-за этого звезда отрезала себе часть волос.