«Был очень тяжелый год»: Глюкоза объяснила, зачем отрезала волосы после скандалов

Певица Глюкоза недавно удивила поклонников резкой сменой образа. Она отрезала голубые локоны и сделала короткую стрижку. Оказалось, что артистке после череды скандалов захотелось таким образом избавиться от негативных воспоминаний и попробовать что-то новое.

Стрижку Глюкоза продемонстрировала на YAM Session 2024 от Яндекс Музыки. В разговоре с журналистом «Блокнота» она рассказала, что довольна экспериментом. По ее словам, она сейчас в «состоянии всего нового». И это касается как творчества, так и внешнего вида.

О потере длинных волос исполнительница не жалеет. Она отметила, что это не зубы, а, значит, отрастут. Главное, что таким образом ей удалось обновиться.

«Я отрезала много негативных воспоминаний в этом году. Их было очень много, признаюсь честно. Для меня был очень тяжелый год, но я намерена закончить его позитивно, потому что у меня все для этого есть. <…> Делаю выводы, работаю над ошибками», - заявила Глюкоза.