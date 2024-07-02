Намекнула на свадьбу: Анастасия Решетова примерила белое платье после скандала с разводом Алсу

В последнее время внимание публики приковано к разводу певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова после 18 лет брака. Ситуация вокруг разрыва супругов накалилась и переросла в скандал после того, как появились слухи о том, что разлучницей пары стала модель Анастасия Решетова. Накануне «разлучница» поделилась в личном блоге серией кадров в белом платье, будто намекнув на предстоящую свадьбу с бывшим мужем артистки.

Недавно Алсу публично подтвердила причастность Анастасии Решетовой к ее разводу с Яном Абрамовым. Певица заявила, что у нее наступил «предел терпения», и решила «назвать вещи своими именами». Артистка открыто назвала предполагаемую соперницу «девушкой с низкой социальной ответственностью». Сначала экс-возлюбленная рэпера Тимати никак не реагировала на обвинения, однако теперь решила спровоцировать новый скандал.

Анастасия Решетова опубликовала в соцсети фото, на которых она позирует в белом платье с открытой спиной. Многие пользователи Сети посчитали, что таким образом модель попыталась задеть Алсу, намекнув на предстоящую свадьбу с ее экс-супругом.

«Хватает же наглости изображать из себя святошу», — пишут в комментариях.

Тем временем в Сети распространяются слухи о том, что сын Тимати может быть не от Анастасии Решетовой. После скандала с разрушением семьи Алсу многие стали подозревать, что модель могла обмануть рэпера и родить от другого мужчины. Теперь Тимати предлагают провести ДНК-экспертизу, чтобы убедиться, что он действительно является биологическим отцом 4-летнего Ратмира.

Напомним, Алсу состояла в браке с Яном Абрамовым с 2006 года, но в конце мая этого года певица подала на развод. Причина разрыва не разглашается, но, как утверждали источники, близкие к семье, предприниматель постоянно изменял артистке и супруги уже давно не жили вместе.

Ранее мы писали о том, что Анастасия Решетова после скандала с разводом Алсу похвасталась новыми кольцами на безымянном пальце.