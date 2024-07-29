Намекнула на Прилучного: Муцениеце рассказала, с каким мужчиной не стала бы встречаться

Актриса Агата Муцениеце рассказала, с каким мужчиной не стала бы встречаться. В беседе с журналистами звезда намекнула на бывшего супруга Павла Прилучного, который является по гороскопу Скорпионом. Оказалось, что этот знак зодиака для женщины означает «красный флаг».

Знаменитость побывала на мероприятии вместе со своим нынешним возлюбленным Иваном Чуйковым. Она порассуждала об отношениях и заверила, что обращает внимание на знаки зодиака. Так, она высказалась о том, с каким мужчиной не стала бы заводить романы.

«Он не может быть по гороскопу Скорпионом, это сразу красный флаг», — заявила Агата The Voice.

При этом бывший муж Муцениеце, актер Павел Прилучный как раз является Скорпионом по гороскопу. Он родился 5 ноября.

«Вы видели вообще Скорпионов? Они ужасные люди. Все Скорпионы, они знают это. А у женщин какой-то другой знак дебильный», – продолжила актриса.

Муцениеце прямо не называла имени Павла, но присутствующие поняли кого она имела в виду. А когда ее спросили о том, где сейчас ее дети, она коротко ответила.

«Поехали к своему биологическому отцу», – произнесла Агата.

Ранее мы писали о том, что актер Павел Прилучный увез детей от Агаты Муцениеце из России после скандала. Напомним, что экс-супруги будут выяснять отношения в суде из-за вопроса о месте проживания наследников.