«Нам все равно»: жена Ивана Янковского Диана Пожарская публично поддержала актера и обратилась к хейтерам

Актриса Диана Пожарская публично поддержала мужа Ивана Янковского. Артистка поделилась в личном блоге кадрами с супругом и ответила хейтерам.

В начале ноября состоялась премьера сериала «Преступление и наказание» режиссера Владимира Мирзоева по одноименному роману Федора Достоевского. Главную роль в картине исполнил Иван Янковский. Несмотря на то, что лента вышла совсем недавно, многие уже раскритиковали ее, а режиссера обвинили в том, что он показал в сериале чрезмерную жестокость и насилие. На данный момент рейтинг проекта на «Кинопоиске» составляет всего 5,7 баллов.

Жена Ивана Янковского решила публично поддержать актера во время травли в Сети из-за его нового проекта. Диана Пожарская опубликовала в соцсети совместные фото с супругом. На одном из снимков артист обнимал и целовал жену, а на другом пара была запечатлена на пляже во время отдыха на море.

«Нам просто все равно», — подписала кадры актриса, тем самым дав понять, что они с мужем не обращают внимания на высказывания хейтеров.

Поклонники оценили публикацию Дианы Пожарской и также поддержали супругов.

«Какая искренняя нежность! От этих фотографий веет глубокой любовью и безусловным принятием», «Как же приятно видеть вашу семейную пару! Держитесь. Мы с вами!», «Я любуюсь вашей парой. Пусть счастье и любовь будут с вами всегда!» — написали в Сети.

Напомним, Диана Пожарская и Иван Янковский состоят в браке с 2021 года. У актеров есть 3-летний сын Олег, которого они назвали в честь его прадедушки, народного артиста СССР Олега Янковского.

Ранее сообщалось о том, что Иван Янковский оправдался после четырех переносов премьеры сериала «Преступление и наказание».