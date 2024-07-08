«Нам уже недолго осталось, жди»: отец Жанны Фриске посетил могилу певицы по случаю ее дня рождения

8 июля этого года певице Жанне Фриске могло бы исполниться 50 лет. Экс-солистка группы «Блестящие» ушла из жизни девять лет назад после продолжительной борьбы с раком мозга. Родные артистки до сих пор тяжело переживают утрату. В эфире программы «МАЛАХОВ» на канале «Россия 1» отец Жанны Фриске Владимир рассказал о жизни после смерти дочери и посетил ее могилу.

Как оказалось, у родителей певицы есть традиция — они вместе со всеми ее друзьями отправляются на кладбище, где посещают могилу Жанны Фриске. После этого они устраивают вечер памяти в загородном доме. В эфире программы «МАЛАХОВ» Владимир Фриске пришел на могилу дочери и обратился к ней.

«Фонд твой работает, мама болеет, Платошку не видим, но ничего, это все поправимо. Самое главное, чтобы тебе там лучше было, чем нам здесь. Нам уже тоже недолго осталось. Жди», — сказал отец Жанны Фриске.

Владимир Фриске признавался, что не видел внука Платона уже 8 лет, поскольку экс-возлюбленный его дочери, телеведущий Дмитрий Шепелев, несколько лет назад запретил ему, его жене Ольге Копыловой, Наталье Фриске и крестной маме мальчика Ольге Орловой видеться с ребенком. Близкие артистки много раз предлагали телеведущему разные варианты решения вопроса, однако все безрезультатно.

Также отец Жанны Фриске в новом выпуске программы поблагодарил ведущего Андрея Малахова, который после известия о болезни певицы организовал сбор средств на ее лечение и старался помочь.

Напомним, Жанна Фриске ушла из жизни 15 июня 2015 года в возрасте 40 лет после продолжительной борьбы с раком мозга. Певица узнала о своем страшном диагнозе в 2013 году, спустя всего несколько месяцев после рождения сына Платона. Артистке диагностировали глиобластому — самую агрессивную форму опухоли головного мозга.

Ранее сообщалось о том, что 11-летнего сына Жанны Фриске Платона не пускают на могилу певицы.