11-летнего сына Жанны Фриске Платона не пускают на могилу матери

11-летний сын певицы Жанны Фриске не пришел на могилу матери в день ее рождения. По информации портала «7Дней.ru», Платона не пускают к захоронению из-за риска его встречи с родственниками со стороны родительницы.

На Николо-Архангельском кладбище 8 июня собрались близкие, друзья и поклонники экс-солистки «Блестящих», чтобы почтить ее память. За поминальным столом встретились родители Жанны и ее сестра Наталья. Вот только уже который год вместе с ними не было единственного сына Фриске.

Родные певицы уже и не надеются, что увидят Платона до его 18-летия. Отец мальчика Дмитрий Шепелев выступает против общения сына с родственниками. Наталья Фриске и ее отец рассказывали, что неоднократно пытались договориться, но это ни к чему не привело.

СМИ сообщает, что Платон ни разу не был на могиле матери. По слухам, его не пускает туда именно Шепелев, так как боится, что там он пересечется с близкими Жанны.

Ранее отец Жанны Фриске рассказал, могла ли его дочь умереть после процедуры ЭКО.