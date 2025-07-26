«Нам удалось бы жить в мире»: Татьяна Брухунова дала комментарий об отношениях с Евгением Петросяном

Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова высказалась об отношениях с мужем. В личном блоге концертный директор юмориста опубликовала фото с супругом и заявила: «Встретить человека — это подарок судьбы».

Татьяна Брухунова не так часто комментирует отношения с Евгением Петросяном. Союз пары нередко критикуют из-за разницы в возрасте в 39 лет, но супруга артиста старается не реагировать на негатив. В этот раз помощница юмориста решила сделать исключение: она поделилась совместным фото с мужем и подписала его цитатой из повести Антуана де Сент‑Экзюпери «Маленький принц».

«Конечно, встретить человека — это подарок судьбы. Но люди не встречаются, они обретают друг друга. Обретают мало-помалу, как потерявшийся в детстве ребенок по одному разыскивает разбросанных по свету родных… Если бы люди тратили чуть больше сил на то, чтобы искать и открывать то, что их объединяет, а не умножать то, что их разделяет, быть может, нам удалось бы жить в мире», — написала Татьяна Брухунова.

Напомним, пара состоит в браке с 2019 года, у них двое детей — 5-летний Ваган и Матильда, которой в октябре исполнится два года.

Ранее супруга Евгения Петросяна дала совет, как найти хорошего мужа: «Адрес, к сожалению, не знаю».