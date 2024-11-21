«Адрес, к сожалению, не знаю»: жена Петросяна Брухунова дала совет, как найти хорошего мужа

В декабре 2019 года Евгений Петросян внезапно женился на своем директоре Татьяне Брухуновой, которая младше его на 44 года. Супруга родила юмористу двух детей. Сейчас она посвятила себя материнству и ведению социальных сетей. Во время очередного разговора с подписчиками Татьяна рассказала, как встретить хорошего мужа.

На страничке Татьяны в соцсети подписчики спросили Брухунову, как она справлялась с финансовыми трудностями. Жена Петросяна призналась, что ей приходилось ужиматься и много работать. По словам Брухуновой, у всех «понаехавших» был период безденежья.

Спросили Татьяну и о том, как встретить хорошего мужа. Молодая жена юмориста считает, что специально никого искать не надо.

«Адрес, к сожалению, я не знаю. Но одно могу сказать точно: не ищите. Отпустите ситуацию. Живите в свое удовольствие. Любите и уважайте себя. И тогда тот самый обязательно найдется», — заключила 35-летняя избранница звезды.

Татьяна и Евгений воспитывают двух детей — четырехлетнего Вагана и Матильду, которой еще нет и года.

Недавно Брухунова сняла годовалую дочь-модницу в Санкт-Петербурге. Если раньше Татьяна Брухунова показывала себя в стильных образах, то теперь хвастается нарядами наследницы.