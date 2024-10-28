«Нам тяжело»: актер Хабаров рассказал, почему встречается с женой в отеле

Актер Антон Хабаров рассказал об отношениях с женой Еленой. В интервью журналу «Атмосфера» звезда заявил, что у них есть традиция встречаться в отеле.

Артист сериалов и кино не так часто рассказывает о личной жизни. Он предпочитает говорить о творчестве и хобби, но иногда раскрывает подробности семейных отношений. Оказалось, что Хабаров иногда встречается с супругой в отеле. Он объяснил, почему они выбирают такой формат свиданий.

«Возможно, звучит романтично, но мера эта вынужденная. Скажем так — суровая необходимость, потому что долго не видеться нам тяжело», – цитирует звезду WomanHit.ru.

Антон признался, что при любой возможности берет с собой жену. Так, совсем скоро он полетит на съемки в Абхазию, а Елена отправится вместе с ним. Он называет супругу не только своей любовью, но и лучшим другом.

«Все верно — друзей у меня нет. А вот у Лены их много, и когда у нее в конце августа был день рождения, собралось за столом человек двадцать, я приехал и никак не мог понять, кто все эти люди», – поделился звезда.

Хабаров отметил, что является интровертом, которому нравится быть одному, а не тратить энергию на других. Мужчине достаточно рядом родных людей, а идеальный отпуск для себя он видит вдвоем с супругой.

«С детьми тоже хорошо, но они вечно тянут либо идти куда-то, либо купаться, где за ними надо следить, не расслабишься», – с улыбкой пояснил артист.

Ранее мы писали о том, что Мария Погребняк перестала скрывать лицо четвертого сына.