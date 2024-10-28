«Какой красивый мальчик»: Мария Погребняк перестала скрывать лицо четвертого сына

36-летняя блогер Мария Погребняк перестала скрывать лицо четвертого сына. Она поинтересовалась, на кого похож ребенок.

Публикация с сыном Владимиром появилась в Telegram-канале Погребняк.

В комментариях под постом мнения о том, на кого похож ребенок, разделились. Одни писали, что ребенок похож на нее, другие – на отца, третьи и вовсе сравнивали лицо мальчика с внешностью старшего сына Марии. Многие пользователи отмечали, что не знают, как выглядит отец ребенка.

«Мария, мы вашего супруга не видели», - пишут в Сети.

Интернет-пользователи оставили множество комментариев о ребенке. «Какой красивый мальчик!», «Милашка», «Голубоглазый блондин», - писали в Сети.

Ранее Погребняк рассказывала, что полуторамесячному сыну потребовалась операция.