«Нам пришлось целоваться»: Базанов рассказал о съемках с Анной Михалковой

Звезда сериала «Реальные пацаны» Алексей Базанов рассказал о работе с Анной Михалковой. Актер признался в интервью Леди Mail, что в первый съемочный день им пришлось целоваться.

Знаменитости снимались вместе в комедии «Дорогой родственник». Артист рассказал, что испытывал некоторое волнение, когда узнал о том, что будет работать с Михалковой. Мужчина переживал, что будет получать замечания из-за отсутствия актерского образования.

«Был уверен, что она будет мне замечания делать или еще что, но нет — Анна Никитична оказалась не только прекрасным профессионалом, но и приятным в общении человеком. Работать с ней было очень комфортно, даже несмотря на то что в мой первый же съемочный день нам пришлось целоваться: в кино же все снимается не в хронологическом порядке», – поделился Базанов.

Звезда признался, что они справились и смогли снять «разгар любви», хоть только и познакомились. Также Алексей рассказал, что почти избавился от комплексов.

«Как человек без образования я начинал грызть себя изнутри и мучиться вопросом, смогу ли достойно выглядеть рядом с мэтрами кино», – порассуждал звезда.

Но мужчина стал увереннее в себе после выхода сериала «Патриот». Тогда зрители восторженно приняли его работу.

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