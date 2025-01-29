«Мы абсолютно разные»: Илана Дылдина рассказала, что ее путают с Юлией Михалковой

Звезда шоу «Уральские пельмени» Илана Дылдина призналась, что ее путают с артисткой Юлией Михалковой, которая тоже была ранее в передаче. Она покинула команду в 2019 году.

После ухода зрители и поклонники не забыли о Юлии, а некоторые убеждены, что она до сих пор участвует в шоу. Нынешняя участница команды Илана заявила, что ее часто путают с коллегой.

«Меня некоторые до сих пор путают с Юлей, кричат мне "Юля!" Но я на это не обижаюсь. А когда Илоной или Миланой называют, вот тут становится неприятно», — поделилась Дылдина.

Девушка отметила, что сама видит некоторое сходство с Михалковой и сразу поняла, что сравнения в ее сторону действительно будут.

«К тому же, видимо, мы с ней похожи типажом, если меня до сих пор за нее принимают. Хотя если нас поставить рядом, становится очевидно — внешне мы абсолютно разные», — порассуждала артистка в интервью Леди Mail.

В СМИ часто упоминали о том, что Юлия ушла и прекратила общение с участниками команды. Дылдина подтвердила, что это действительно так. При этом она назвала их отношения «прекрасными».

«После ухода из коллектива она приняла решение ни с кем из нас не общаться, так что сегодня я о ней ничего не знаю, где она и чем занимается», – добавила Илана.

Ранее Илана Дылдина рассказала, как ей удается много есть и сохранять стройную фигуру.