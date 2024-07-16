«Нам плевать»: Вика Цыганова прокомментировала запрет на въезд на Украину

Российская певица Вика Цыганова заявила, что спокойно отреагировала на запрет на въезд на Украину. Ее слова приводит aif.ru.

«Мы с Вадимом везде запрещены. Нам плевать. Мы знаем, какие идеи нас греют и за какую страну мы сражаемся. Вадим написал целый цикл песен, посвященных СВО. Это действительно, я считаю, новое слово в сегодняшней музыке, это песни-плакаты», поделилась артистка.

Исполнительница отметила, что искренне переживает за Россию и за молодых бойцов, сражающихся на передовой. Она добавила, что военным в зоне СВО предельно понятно, «где враг, где жизнь, где смерть».

Цыганова подчеркнула, что регулярно выступает перед раненными в ходе СВО и рада, что ее композиции помогают им в сложной ситуации. Вдобавок она вспомнила про бойца без ног, которого встретила во время концерта — он поднялся на руках, слушая ее песню «Любовь и смерть».

Ранее Вика Цыганова рассказала, как Алла Пугачева «топила» неугодных ей артистов.