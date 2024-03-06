«Нам она тоже теперь не нужна»: писатель Олег Рой отреагировал на танец Пугачевой под украинскую песню

Недавно 74-летняя Алла Пугачева выложила в Сеть видео, где она танцует под украинскую народную песню. Россияне восприняли выходку Примадонны как издевку. Поступок артистки прокомментировал писатель Олег Рой.

Писатель считает, что Пугачева не осознает, где она находится и что делает. При этом он уверен: Примадонна сама это понимает.

«У Пугачёвой нет никакой гражданской позиции и быть не может, как у любого отказавшегося от Родины человека. В других странах она не нужна. Нам она тоже теперь не нужна. Тем более она дружит с государством, которого даже не существует», — цитирует Роя Абзац.

Пугачева уехала с мужем и детьми из России в 2022 году. Сначала они обосновались в Израиле, а после политических волнений временно перебрались на Кипр.

Ранее мы писали, что Пугачева устроила вечеринку в Израиле в честь наступления весны. Частное мероприятие 74-летней артистки прошло на арендованной яхте под украинскую музыку. Певица опубликовала на своей странице в соцсети короткое видео, на кадрах которого предстала в приподнятом настроении.