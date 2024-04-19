«Нам очень неприятно»: организаторы выступления Гуфа в Екатеринбурге высказались о случившемся на концерте

Накануне в Екатеринбурге одна из фанаток Гуфа пострадала на концерте рэпера. Представители музыканта принесли девушке свои извинения.

Как пояснили в клубе, перед сценой установили барьеры, рассчитанные «на среднестатистического человека», который не обладает особенными спортивными навыками. По словам организаторов концерта, скандалист смог залезть на сцену, поскольку оказался «специально подготовленным», пишет «Федерал Пресс».

«Хотим сказать, что нам очень неприятно за сложившуюся ситуацию», — пояснили организаторы выступления.

Пострадавшую девушку отвели за сцену и оказали ей первую помощь. Она отказалась вызывать скорую помощь и выбрать компенсацию за причиненный ущерб. Однако ее просят связаться с организаторами, чтобы получить подарок.

Напомним, Алексей Долматов (настоящее имя рэпера) выступал на концерте в одном из клубов Екатеринбурга. Внезапно один из фанатов, который был явно пьян, забрался на сцену, чтобы пожать руку рэперу. После он сделал сальто и приземлился в толпу, задев ногой девушку по лицу. Другие зрители не оценили акробатические способности парня и готовы были его побить. Рэпер извинился за эту ситуацию.