«Нам очень комфортно и легко»: рэпер ST рассказал о сотрудничестве с Шуфутинским

Рэпер ST рассказал о сотрудничестве с популярным артистом Михаилом Шуфутинским. Хип-хоп исполнитель назвал его человеком большого таланта, с которым ему удалось вместе поработать. Об этом сообщает Звук Медиа.

Знаменитость пообщался с журналистами после эфира проекта «Музыкастинг», спонсорами которого выступили HiFi-стриминг Звук и платформа СТУДИО.

Рэпер поделился, что Михаил Шуфутинский исполнил припев в сингле «Счастье любит тишину» и включил его в треклист своего студийного альбома «Ты моя жизнь» (2021).

«Первая моя песня на виниле вышла в альбоме Михаила Шуфутинского. Нам очень комфортно и легко работать вместе. Он человек большого таланта и огромная музыкальная величина», – рассказал ST.

Молодой артист рад, что у него появилась возможность поработать с шансонье. По словам рэпера, конечно же, он не упустил этот шанс.

Также хип-хоп исполнитель рассказал, что у него уже есть две новые композиции с Михаилом Шуфутинским.

«Ждут своего часа», – заявил ST.

Молодой певец продолжает активно работать и объявил, что в ближайшее время выпустит синглы с Романом Bestseller и Евгением Маргулисом. Он хотел записать дуэт с исполнительницей Mary Gu, но у нее пока слишком загруженный график.

Ранее был раскрыт райдер Михаила Шуфутинского.