«Нам очень комфортно и легко»: рэпер ST рассказал о сотрудничестве с Шуфутинским
Рэпер ST назвал Михаила Шуфутинского человеком большого таланта.
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Рэпер ST рассказал о сотрудничестве с популярным артистом Михаилом Шуфутинским. Хип-хоп исполнитель назвал его человеком большого таланта, с которым ему удалось вместе поработать. Об этом сообщает Звук Медиа.
Знаменитость пообщался с журналистами после эфира проекта «Музыкастинг», спонсорами которого выступили HiFi-стриминг Звук и платформа СТУДИО.
Рэпер поделился, что Михаил Шуфутинский исполнил припев в сингле «Счастье любит тишину» и включил его в треклист своего студийного альбома «Ты моя жизнь» (2021).
«Первая моя песня на виниле вышла в альбоме Михаила Шуфутинского. Нам очень комфортно и легко работать вместе. Он человек большого таланта и огромная музыкальная величина», – рассказал ST.
Молодой артист рад, что у него появилась возможность поработать с шансонье. По словам рэпера, конечно же, он не упустил этот шанс.
Также хип-хоп исполнитель рассказал, что у него уже есть две новые композиции с Михаилом Шуфутинским.
«Ждут своего часа», – заявил ST.
Молодой певец продолжает активно работать и объявил, что в ближайшее время выпустит синглы с Романом Bestseller и Евгением Маргулисом. Он хотел записать дуэт с исполнительницей Mary Gu, но у нее пока слишком загруженный график.
Ранее был раскрыт райдер Михаила Шуфутинского.