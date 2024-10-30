«Нам нравится»: Бородина ответила Лерчек, которая заявила, что отношения Ксении с Сердюковым «мусолят»

Блогер Ксения Бородина ответила на вопрос интернет-пользователя, который заявил, что Лерчек высказалась некорректно об их с Николаем Сердюковым паре. Напомним, Валерия Чекалина заявила, что публичный формат отношений ей не подходит.

Бородина не увидела в высказываниях блогера ничего некорректного.

«Достаточно лояльно высказалась о нашей паре, что сейчас не хочет такого внимания к своим отношениям — ее право. А нам нравится внимание, у нас давно этого не было», - поделилась мнением Ксения.

Напомним, в интервью журналистке Алене Жигаловой Лерчек сказала, что «все сейчас обсуждают их отношения, их мусолят», при этом одни радуются, а другие недовольны. Лерчек не хочет выставлять отношения напоказ и быть на месте Ксении и Николая.

При этом она предположила, что Бородина и Сердюков «кайфуют друг от друга». Лерчек заметила, что пока так не хочет.