«Нам хотелось внутреннего соперничества»: Александр Петров рассказал о работе с Юрой Борисовым

18 апреля в прокат выходит фантастический фильм «Сто лет тому вперед» по мотивам одноименной повести Кира Булычева. В картине снялись актеры Александр Петров и Юрий Борисов. В новом интервью Федору Бондарчуку в программе «Кино в деталях» Александр Петров рассказал о работе с коллегой.

В фильме «Сто лет тому вперед» Александр Петров исполнил роль Весельчака У, а Юрий Борисов сыграл космического пирата Глота. По словам актера, на съемках они с интересом наблюдали друг за другом и как будто соревновались в мастерстве.

«А как Борисов вот эту сцену отыграл? А что у него по гриму, а как он вот здесь сделал? А Петров: он это придумал или что? Мы наваливались на Сашу (режиссер Александр Андрющенко) с большим количеством идей, потому что нам хотелось и внутреннего соперничества, и сделать классное кино», — поделился Александр Петров.

Также актер высоко оценил игру своих молодых коллег Дарьи Верещагиной и Марка Эйдельштейна. Александр Петров назвал их талантливой молодежью и отметил, что и Марк, и Даша отыгрывали сцены без всякой стеснительности.

«В них это уже заложено: „Мы вот хотим это честно отыграть“», — подчеркнул актер.

По признанию Александра Петрова, когда он был в том же возрасте, что и его молодые коллеги, он и сам был «непуганым».

«Сейчас уже добавляются размышления, анализ того, что происходит», — заключил артист.

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