«Нам кайфово вместе»: Ксения Бородина рассказала, зачем публикует фото с Сердюковым

Российская телеведущая и блогер Ксения Бородина объяснила, зачем выкладывает в микроблоге совместные фото с Николаем Сердюковым. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

«Я даже не знаю, как ответить на этот вопрос, если честно, зачем мы это все снимаем. Но когда я захожу на ваши аккаунты, ответ на вопрос сразу появляется. Например, 54 фотографии вашей рассады. Хочется спросить: вы зачем это снимаете? <…> Вы, наверное, это снимаете и выставляете в посты нон-стопом, потому что вы любите это. Ну, такой же ответ. Я люблю человека, нам кайфово вместе», - поделилась блогер.

Ксения Бородина вышла замуж за бизнесмена Юрия Будагова в 2008 году. В 2009-м телеведущая родила дочь Марусю. Через три года после появления на свет ребенка пара рассталась. В 2015-м Бородина узаконила свои отношения с предпринимателем Курбаном Омаровым. У них родилась дочь Теона. В 2021-м супруги разошлись.

1 августа текущего года звезда выложила фотографии со своим новым возлюбленным, однако скрыла его лицо. На одном из фото было видно, как мужчина целует Бородину в шею. В соцсетях предположили, что у телеведущей роман с участником шоу «Последний герой» Николаем Сердюковым. Причиной слухов стало то, что у мужчины на фото из соцсетей Бородиной есть такой же шрам, как и у участника проекта. 3 августа Бородина подтвердила роман.

Ранее Бородина набросилась на оскорбившую Сердюкова Александру Маслакову.