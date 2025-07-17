«Нам еще лет 20 чтоб испортиться также»: Тима Белорусских сравнил Москвичей и Минчан

Тима Белорусских заявил, что москвичи испорчены и витают в облаках. Об этом он рассказал в интервью на «Новом радио».

Совсем недавно Тима Белорусских вновь вернулся в музыку. Напомним, в 2021 году его приговорили к двум годам «домашней химии» после того, как у него обнаружили запрещенные вещества*. (Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность).

«Слава богу, какая-то движуха началась. В первую очередь, это от меня, конечно же, зависит — что мое желание появилось. Было много вопросов личных, но все пройдено, все двери открыты», — рассказал он.

Сейчас Белорусских живет на два города — в Минске у него студия, а в Москву он приезжает на выступления. Отвечая на вопрос ведущих о том, чем москвичи отличаются от жителей Минска, Белорусских заявил, что первые более испорченные.

«Нам еще лет 20, наверное, чтоб испортиться плюс-минус также, поэтому глобально наше отличие в том, что мы реалисты, а многих людей, которых я здесь встречаю, они где-то в облаках витают. В любом случае, и там и там хорошие люди» — добавил он.

Ранее мы писали о том, что судебные приставы разыскивают Алексея Чадова из-за долга в 207 тысяч рублей.

*Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.