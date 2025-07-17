Судебные приставы разыскивают Алексея Чадова из-за долга в 207 тысяч рублей. Об этом стало известно «Страстям».

Актер Алексей Чадов является учредителем ООО «Перрон». Компания занимается ресторанной деятельностью и услугами по доставке продуктов питания.

Еще в апреле 2025 года журналисты сообщали, что организация Чадова задолжала по налогам 171 тысячу рублей. Теперь сумма долга увеличилась до 207,9 тысяч рублей. Более того, в отношении организации судебные приставы возбудили два исполнительных производства — последнее было заведено 16 июня.

При этом, согласно открытым данным, ООО «Перрон» за 2024 год оказалось убыточным и ушло в минус по чистой прибыли на 392 тысячи рублей.

Ранее мы писали о том, что Алексей Чадов обвинил бывшего друга в подделке документов.