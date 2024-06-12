Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе поцеловались на камеру после слухов о разводе

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева после слухов о разводе с певцом Валерием Меладзе похвасталась кадрами семейной идиллии. На опубликованных в блоге снимках 45-летняя певица без макияжа тянется губами к исполнителю хита «Самба белого мотылька», и он отвечает ей взаимностью.

На фотографии певица также разместила целующихся эмодзи с сердцем.

При этом подписчики раскритиковали Джанабаеву за демонстрацию снимков без макияжа и отметили, что для своих 45 лет она выглядит плохо. Досталось и 58-летнему Меладзе. Поклонники пришли к выводу, что он очень постарел в эмиграции.

«Выглядите, ребята, так себе», — отметили комментаторы.