Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе поцеловались на камеру после слухов о разводе
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Экс-солистка группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева после слухов о разводе с певцом Валерием Меладзе похвасталась кадрами семейной идиллии. На опубликованных в блоге снимках 45-летняя певица без макияжа тянется губами к исполнителю хита «Самба белого мотылька», и он отвечает ей взаимностью.
На фотографии певица также разместила целующихся эмодзи с сердцем.
При этом подписчики раскритиковали Джанабаеву за демонстрацию снимков без макияжа и отметили, что для своих 45 лет она выглядит плохо. Досталось и 58-летнему Меладзе. Поклонники пришли к выводу, что он очень постарел в эмиграции.
«Выглядите, ребята, так себе», — отметили комментаторы.
Ранее Альбина Джанабаева поделилась с поклонниками неприятной ситуацией, произошедшей в аэропорту. В своем блоге певица опубликовала фотографию, на которой запечатлена вместе с Меладзе в салоне самолета, и рассказала, что рейс задержали на два часа.