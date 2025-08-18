Наложили гипс: жена избила Романа Товстика, когда он пытался забрать вещи из дома

Жена бизнесмена Романа Товстика избила его, когда тот пытался забрать вещи из общего дома. У мужчины сломана нога в двух местах, ему наложили гипс.

О случившемся сообщает Kp.ru.

Роман хотел забрать аппаратуру из собственной студии, он приехал в общий дом с помощником, который стал свидетелем ситуации.

Очевидец сообщил, что сначала Елена «нападала словесно», потом накинулась на мужа и толкнула.

«У него подвернулась правая нога. Позже выяснилось, что у него перелом ноги в двух местах. Шесть недель ему ходить в гипсе», - рассказал собеседник.

Представитель Товстика подтвердил историю с дракой. Он отметил, что Елена «ведет себя очень эмоционально». При этом сам бизнесмен не отвечал на нападения супруги. «Да, у Романа, действительно, сломана нога, ему наложили гипс. Это произошло в результате перепалки с Еленой», - сказал представитель.

Ранее сообщалось, что Товстик купил дом, в котором собирается жить с Полиной Дибровой. Недвижимость находится в новом коттеджном поселке, но еще не сдана в эксплуатацию.