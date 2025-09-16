Опубликовано 16 сентября 2025, 14:391 мин.
Налоговый долг блогера Лерчек увеличился на 1,5 млн рублей
© Фролов Михаил/Komsomolskaya Pravda/East News
Налоговый долг блогера Лерчек вырос на 1,5 млн рублей. На это обратил внимание Telegram-канал «Звездач».
По его информации, прежде долг составлял 27 млн, а сейчас – 28 млн 624 тыс. 870 рублей. С чем связано увеличение задолженности, не уточняется.
Блогер находится под домашним арестом. Она проживает в загородном доме.
Мать Лерчек в это время распродает вещи дочери. Женщина заявила о тяжелом финансовом положении семьи.
Она выставила на продажу сумку Валерии стоимостью 230 тысяч и корсет за 20 тыс. Среди лотов – в том числе вещи детей. Например, детское платье можно купить за 7 тыс. В окружении семьи говорят, что цены на вещи значительно ниже первоначальной стоимости.