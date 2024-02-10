Налоговая запустила процесс банкротства телекомпании Николая Дроздова, об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным журналистов, компанией АСС-ТВ, которая занималась съемками телепрограмм «В мире животных», «Очевидное — невероятное» и «Клуб путешественников» для федеральных каналов, заинтересовались в федеральной налоговой службе.

ФНС выявила, что компания, совладельцем которой является Николай Дроздов, уже несколько лет не платит налоги. При этом у АСС-ТВ накопились долги — сейчас приставы пытаются взыскать около 870 тысяч рублей.

Как рассказала бывший гендиректор телерадиокомпании Ирина Лапина, с 2018 года съемки программ приостановлены. Последнюю выручку компания получала в 2019 году, тогда старые выпуски шоу «В мире животных» выходили в повторах. По словам Лапиной, это принесло прибыль в размере около миллиона рублей.

В результате АСС-ТВ обанкротили через суд, сейчас счета компании заблокированы.

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