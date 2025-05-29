Налоговая закрывает компанию Филиппа Киркорова по продаже одежды

Налоговая закрывает компанию певца Филиппа Киркорова. Речь идет о бизнесе по продаже одежды в розничных магазинах.

О закрытии сообщает Telegram-канал «Звездач».

Источник сообщает, что компания ООО «Филл ФО Ю» прекращает деятельность по решению ФНС. Ликвидация бизнеса обусловлена несколькими причинами. Среди них задолженность по налогам в размере 4 тыс. рублей, продолжительное отсутствие финансовой активности и недостоверные сведения об адресе регистрации.

Счета компании заблокированы. Известно, что доходов у бизнеса не было с 2018 года.

Напомним, в данный момент Киркоров проходит лечение после травмы на концерте. У артиста ожог второй степени – ситуацию осложняет сахарный диабет. Певец пропустил концерт в Кремле, посвященный 85-летию Давида Тухманова. При этом поклонники отмечали: артист выходил на сцену даже в трудные моменты в жизни. В РПЦ считают, что болезнь Киркорова – наказание за все его похождения.