Налоговая закрыла юрлицо «Машины времени» Андрея Макаревича*

Специалисты Федеральной налоговой службы (ФНС) закрыли юридическое лицо рок—группы «Машина времени», лидером которой является уехавший в Израиль певец Андрей Макаревич* (признан иноагентом на территории РФ). Отмечается, что компания занималась организацией концертных туров коллектива.

По данным Telegram-канала Mash, проверка выявила множественные нарушения в документации, а также долги компании.

Ранее организацией концертов коллектива занималась контора под названием «Группа Машина времени XXI», равные доли в которой имели все участники. В 2019 году была создана компания «Синтез старз». Состав учредителей здесь изменился, неизменным остался только Андрей Макаревич*.

В ходе проверки ФНС выявила наличие задолженности у компании «Синтез старз» в размере 266 тысяч рублей. Кроме того, налоговики обнаружили десятки нарушений в официальных бумагах и отсутствие деятельности ООО. В итоге было принято решение о закрытии юрлица.

Ранее мы писали, что Андрей Макаревичликвидировал свое ИП в России. Музыкант остановил деятельность ИП Макаревич Андрей Вадимович 12 сентября 2023 года. Этим статусом он владел с 2000 года. Отмечается, что за время деятельности, через предпринимательство лидер группы «Машина времени» заключил несколько госконтрактов на общую сумму около 700 тысяч рублей.

*признан иноагентом в РФ.