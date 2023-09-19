Андрей Макаревич* избавляется от бизнеса в России

Андрей Макаревич* (признан иноагентом на территории РФ) ликвидировал свое ИП в России, об этом сообщает aif.ru.

Музыкант остановил деятельность ИП Макаревич Андрей Вадимович* 12 сентября 2023 года. Этим статусом он владел с 2000 года. Отмечается, что за время деятельности, через предпринимательство лидер группы «Машина времени» заключил несколько госконтрактов на общую сумму около 700 тысяч рублей.

При этом из остальных российских бизнесов музыкант пока не вышел — он остается учредителем компаний «Самый смак», «Синтез Старс» и «Философия ненасилия». В апреле 2023 года основатель группы вышел из состава учредителей музыкального заведение «Джем Клуб Андрея Макаревича*». При этом, оно продолжает работать в прежнем режиме.

Напомним, Андрей Макаревич* уехал из России в Израиль в связи со скорым рождением сына, в 2021 году. Сейчас музыкант выступает с гастролями за рубежом, в Россию он возвращаться не планирует.

Ранее мы писали о том, что действующий бизнес рок-музыканта в России терпит убытки. Кроме того, проверяющие органы нашли грубое нарушения в работе одной из его компаний.

*признан иностранным агентом на территории России.