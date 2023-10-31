Налоговая закрыла старую «Фабрику звезд»

Шоу «Фабрика звезд», последний сезон которого вышел в 2017 году на Муз-ТВ, закрыла налоговая. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Владельцами компании, выпускавшей шоу в последние годы, были Виктор Дробыш и Роман Скляр, однако последний вышел из бизнеса, когда завершились съемки передачи. Продюсер Дробыш решил закрыть убыточную компанию. Процесс затянулся из-за кредитов и авторских прав, но московская налоговая поставила точку в этой истории.

Но бренд передачи все еще существует. Авторские права на него остались у группы «Красный квадрат».

Напомним, ранее гендиректор телеканала ТНТ Тина Канделаки заявила, что легендарный проект «Фабрика звезд» вернется на российские экраны. Участников шоу начнут искать с 26 октября — кастинги пройдут по всей стране.

По мнению Тины Канделаки, проект хорош тем, что там с артистами работают профессионалы. Вокалисты могут сотрудничать с лучшими музыкантами и аранжировщиками страны, им помогают стилисты и лучшие визажисты. Благодаря этому, сказала она, создается качественный продукт.

О том, как отреагировал на перезапуск «Фабрики звезд» Виктор Дробыш, вы можете прочитать здесь.